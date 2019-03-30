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Названа возможная причина провала переговоров между лидерами США и КНДР

Названа возможная причина провала переговоров между лидерами США и КНДР
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Причиной провала переговоров в Ханое между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могло стать письмо, которое он ему передал.

Письмо с жесткими предложениями к Пхеньяну в контексте денуклеаризации, которое Дональд Трамп передал Ким Чен Ыну на саммите в Ханое, мог стать главной причиной провала переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма.

"В день, когда переговоры в Ханое были провалены, Дональд Трамп вручил Ким Чен Ыну лист бумаги, который содержал прямой призыв к передаче северокорейского ядерного оружия Соединенным Штатам", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что глава Белого дома передал документ, написанный на корейском и английском языках, на второй день саммита, 28 февраля.

"Это был первый случай, когда Трамп четко определил свои позиции в вопросе денуклеаризации непосредственно для Кима", - отметил источник.

Сразу после этого отменили обед с участием двух лидеров. И хотя ни одна из сторон не предоставила полной информации о том, почему саммит был провален, это письмо может пролить свет на причины, отмечает агентство.

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Документ отражает давнюю и жесткую "ливийскую модель" советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, которую Северная Корея снова отвергла. Очевидно, Ким Чен Ын воспринял такой вариант как оскорбительный и провокационный, предполагают аналитики.

Сам Трамп уклонялся от публичных комментариев относительно подхода Болтона и подчеркивал, что "ливийская модель" будет использована только в том случае, если не удастся достичь соглашения.

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Ким Чен Ын, Письмо, Дональд Трамп, Переговоры в Ханое, Причина провала.
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