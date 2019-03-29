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США и Южная Корея обсудят ядерное разоружение КНДР

США и Южная Корея обсудят ядерное разоружение КНДР
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Главы США и Южной Кореи обговорят северокорейскую ядерную дипломатию.

Президенты Соединенных Штатов и Южной Кореи через две недели проведут встречу в Вашингтоне для обсуждения путей реального процесса денуклеаризации Корейского полуострова со стороны КНДР. Об этом сообщило в четверг американское информагентство АР.

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит США через две недели для участия в саммите с президентом Дональдом Трампом в контексте северокорейской ядерной дипломатии, которая зашла в тупик", - сообщает информагентство.

При этом уточняется со ссылкой на Белый дом, что Мун и его жена посетят Соединенные Штаты 10-11 апреля. Южнокорейский лидер проведет встречу с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи, а также двусторонние вопросы. "Это будет их первая встреча с момента второго саммита Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в прошлом месяце. Тогда их переговоры провалились из-за спора по санкциям", - напоминает издание.

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После неудачных переговоров в Ханое руководство Северной Кореи пригрозило выйти из дипломатических переговоров о денуклеаризации. Тем временем, в офисе президента Муна подтвердили, что он планирует обсудить с американским лидером вопрос, как укрепить союз двух государств и достичь полной денуклеаризации, а также мира со стороны КНДР на Корейском полуострове.

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США, Саммит, Южная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин.
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