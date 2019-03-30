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В Венесуэле произошел третий по счету масштабный блэкаут

В Венесуэле произошел третий по счету масштабный блэкаут
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Венесуэле из-за масштабного отключения энергоснабжения без света остался 21 штат, это уже третий блэкаут.

В Венесуэле снова, уже в третий раз, произошел масштабный блэкаут. Без электроснабжения в пятницу вечером остался 21 штат, сообщает издание El-Nacional.

Причины отключения электроэнергии пока неизвестны. В последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году. 7 марта произошло обесточивание 22 из 23 венесуэльских штатов.

Восстановление электроснабжения продолжалось до 14 марта. Мадуро объяснил отключение электричества саботажем и войной "американского империализма" против венесуэльцев. Второй раз масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник, 25 марта.

Напомним, международная контактная группа (МКГ) выразила готовность помочь Венесуэле в обеспечении неотложных гуманитарных потребностей, а также определила условия для урегулирования кризиса путем проведения новых выборов. Встреча Группы прошла в четверг в столице Эквадора Кито (Quito). 

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Венесуэла, Кризис в Венесуэле, Масштабный блэкаут.
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