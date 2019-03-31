Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Дело о покупке завода "Краян": Суд допросил почти сотню свидетелей
Дело о покупке завода "Краян": Суд допросил почти сотню свидетелей
СМИ: Бельгия стала жертвой российской информационной атаки
СМИ: Бельгия стала жертвой российской информационной атаки
Лучшие нокауты Гвоздика (Видео)
Лучшие нокауты Гвоздика (Видео)
Королевское преображение: Кейт Миддлтон сменила имидж
Королевское преображение: Кейт Миддлтон сменила имидж

Блэкаут №3: Венесуэла в основном возобновила электроснабжение

Блэкаут №3: Венесуэла в основном возобновила электроснабжение
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Венесуэле частично восстановили электроснабжение после третьего блэкаута.

В Венесуэле частично возобновили поставки электроэнергии, которые уже в третий раз прекращались в этом месяце.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Венесуэла в основном возобновила поставки электроэнергии после третьего отключения в течение месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу вечером без электроэнергии остался 21 из 23 штатов в Венесуэле, в стране начались проблемы с водоснабжением.

В Венесуэле в последнее время обострился политический кризис. В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, не признанных многими государствами, которые бойкотировала оппозиция.

В Венесуэле произошел третий по счету масштабный блэкаут

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венесуэла, Электричество, Блекаут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
02 Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь
03 Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
04 "Евробляха" в Одессе сбила трех бойцов Нацгвардии: один погиб
05 Консерваторы склоняют Мэй к "жесткому" Brexit
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина переходит на летнее время: что изменится
Украина переходит на летнее время: что изменится
Яценюк встретился с МакКейн
Яценюк встретился с МакКейн
Выборы 2019: В Австралии уже голосуют
Выборы 2019: В Австралии уже голосуют
Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото)
Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь