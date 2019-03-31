Блэкаут №3: Венесуэла в основном возобновила электроснабжение

Новости мира: В Венесуэле частично восстановили электроснабжение после третьего блэкаута.

В Венесуэле частично возобновили поставки электроэнергии, которые уже в третий раз прекращались в этом месяце.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Венесуэла в основном возобновила поставки электроэнергии после третьего отключения в течение месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу вечером без электроэнергии остался 21 из 23 штатов в Венесуэле, в стране начались проблемы с водоснабжением.

В Венесуэле в последнее время обострился политический кризис. В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, не признанных многими государствами, которые бойкотировала оппозиция.

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.