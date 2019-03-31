Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Мина попала в школу в Афганистане: По меньшей мере четыре школьника погибли
Мина попала в школу в Афганистане: По меньшей мере четыре школьника погибли
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

МИД Венесуэлы: Общественные движения США отвергают политику Трампа

МИД Венесуэлы: Общественные движения США отвергают политику Трампа
07:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: МИД Венесуэлы заявил о несогласии общественности США с вмешательством в дела страны.

Многие граждане США считают неправильной ту политику, которая проводится руководством страны в отношении Венесуэлы и выступают против вмешательства в ее внутренние дела. Такое заявление в субботу сделал министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Американские общественные движения в Вашингтоне отвергают воинственную политику Дональда Трампа и требуют, чтобы он убрал свои руки от Венесуэлы. Солидарность народа сильнее империализма и войны", — написал дипломат.

Запись он сопроводил видео, на котором демонстранты в столице США проводят шествие с флагами и плакатами, призывающими к изменению политики, проводимой в отношении республики.

В Венесуэле в субботу прошли митинги как сторонников, так и противников президента Николаса Мадуро.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране. Манифестации прошли без серьезных столкновений, однако, как сообщает AFP, были зафиксированы случаи применения слезоточивого газа правоохранительными органами против протестующих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Хорхе Арреаса, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
03 Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
04 Консерваторы склоняют Мэй к "жесткому" Brexit
05 Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Байдена обвинили в &quot;унизительном и неуважительном&quot; поведении
Байдена обвинили в "неуважительном" поведении
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь