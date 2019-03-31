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В Мозамбике после циклона растет количество больных холерой

В Мозамбике после циклона растет количество больных холерой
21:27 Сегодня Телеграф Фото: Epa

Новости мира: Число случаев заболевания холерой в Мозамбике за последние двое суток увеличилось в два раза.

Число случаев заболевания холерой в Мозамбике, над которым в середине марта пронесся сильнейший тропический циклон, за последние двое суток увеличилось в два раза — до 271. Об этом сообщили власти страны, указав, что пока не подтверждено ни одного смертельного исхода, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Всемирная организация здравоохранения направила в Мозамбик 900 тысяч вакцин, которые, как ожидается, будут доставлены туда к понедельнику. В пострадавших районах будет развернута срочная кампания по вакцинации от холеры.

Больше всего подтвержденных случаев этого смертельно опасного заболевания — во втором по величине городе страны Бейре, который был разрушен стихией на 90%.

Ситуация в Мозамбике: Более 600 погибших, вспышки болезней и нехватка воды

Независимая гуманитарная медицинская организация "Врачи без границ" фиксирует там ежедневно около 200 новых случаев подозрения холеры. Из-за острой нехватки питьевой воды, разрушенной штормом канализации и нанесенного системе водоснабжения ущерба заболевание распространяется с большой скоростью.

Как сообщалось ранее, циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. Из-за проливных дождей в стране начались сильные наводнения.

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Холера, Мозамбик, Вакцинация, Циклон.
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