Хогвартс ждет: Госказначейство Канады открыло вакансию для волшебников

Новости мира: Правительство Канады ищет на работу магов.

Государственное казначейство Канады открыло вакансию, отбор в которую будет осуществляться по принципам, изложенным в книге "Гарри Поттер".

Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Канады по найму на государственную службу.

"Первый произвольный отбор претендентов, также известных, как маги, мы будем проводить 8 апреля", - говорится в тексте объявления.

Отмечается, что Госказначейство предлагает вакансии на "различные административные магические позиции", пройти отбор на которые кандидаты должны с помощью сортировочного шляпу". "Принадлежите ли вы к Гриффиндору (храбрые, отважные, верные и авантюрные), Рейвенклов (мудрые, творческие, сообразительные и знающие), Гафелпаф (трудолюбивые, целеустремленные, честные, терпеливые), Слизерин (находчивые, амбициозные, решительные и лидерские)? Независимо от того, к какому факультету вы принадлежите, у Госказначейства найдутся команды для распределения в которые мы бы с удовольствием использовали нашу "сортировочную шляпу", - отмечается в описании вакансии.

Кроме этого, успешным заявителям обещают помощь в росте, обучении и дальнейшем развитии магической карьеры на государственной службе".

"Присоединяйтесь к секретариату Государственного казначейства - Хогвартсу государственной службы!", - подчеркивается в объявлении.

Оплата за эту работу установлена на уровне $57-62 тысяч ежегодно.

Как известно, в книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер", молодых магов распределяли до общежитий с помощью живого шляпы, который учитывал все личностные особенности абитуриентов.