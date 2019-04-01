В Перу сгорел двухэтажный автобус с туристами, около 20 человек погибли

Новости мира: В Перу на автовокзале сгорел двухэтажный автобус с пассажирами, погибли не менее 20 человек.

В Перу в результате возгорания пассажирского автобуса погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

"Междугородный пассажирский автобус в воскресенье загорелся на северо-западе Перу. В результате погибли по меньшей мере 20 человек", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на автовокзале в столице Перу Лиме в районе Сан-Мартин-де-Поррес. Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, которые были на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. На данный момент известно о гибели не менее 20 людей, еще семерых пассажиров доставили в ближайшие больницы.

Как ранее сообщало агентство, экс-президент Перу Алехандро Толедо был арестован в американском штате Калифорния по подозрению в пьянстве в общественном месте. Отмечается, что 73-летнего бывшего главу Перу доставили в офис шерифа, но в скором времени выпустили. Сам Алехандро Толедо опроверг информацию о своем задержании и назвал этот инцидент "частью заговора, организованного его политическими оппонентами".