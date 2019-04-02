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Президент Алжира официально объявил о намерении уйти в отставку

Президент Алжира официально объявил о намерении уйти в отставку
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент Алжира после 20 лет правления заявил об отставке.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о том, что покинет пост к моменту истечения своего мандата 28 апреля.

Эту новость распространило в понедельник, 1 апреля, государственное информационное агентство APS, передает dw.com.

До ухода с поста президента Бутефлика собирается принять "важные решения, которые обеспечат стабильность государственных институтов", говорится в сообщении. Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления.

В субботу, 30 марта, сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

Как сообщалось ранее, в Алжире с конца февраля проходят массовые акции протеста, которые начались после того, как Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Действующий президент возглавляет Алжир 20 лет. Он четыре раза избирался на эту должность. Недавно Бутефлике исполнилось 82 года.

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Политик после инсульта с 2013 года прикован к инвалидной коляске. Бутефлика редко появляется на публике. Очередные президентские выборы в Алжире должны были состояться 18 апреля 2019 года. 11 марта Бутефлика объявил о переносе выборов главы государства и отказался от борьбы за пятый срок, однако оппозиционеры заявили о намерении продолжать акции до ухода Бутефлики с должности.

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Отставка, Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика.
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