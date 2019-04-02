Верховный суд Венесуэлы хочет снятия депутатской неприкосновенности с Гуайдо

Новости мира: Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо иммунитета.

Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету El Nacional.

Соответствующее решение Верховный суд вынес в понедельник, 1 апреля.

"Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуайдо за невыполнение решений суда", - приводит слова председателя суда Майкела Морено газета El Nacional.

Напомним, суд в Венесуэле выбрал заключения под стражу в качестве меры пресечения для секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, обвиняемого в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих.