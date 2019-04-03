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Требуют немедленной отставки президента: В Алжире намерены продолжать протесты

Требуют немедленной отставки президента: В Алжире намерены продолжать протесты
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Алжире призывают продолжать протесты.

Лидер протестующих в Алжире Мустафа Бучачи призывает оказывать больше давления на власть, несмотря на решение президента Абдельазиза Бутефлики оставить свой пост.

Об этом сообщает Middle East Monitor.

"Решение алжирского президента Абдельазиза Бутефлики оставить президентский пост до 28 апреля ничего не изменит, демонстрации будут продолжаться, заявил лидер протестующих во вторник", - говорится в сообщении.

Лидер акции студенческих протестов Мустафа Бучачи, адвокат и активист требует немедленной отставки Бутефлики и изменения политической системы, которая считается неспособной к значительным реформ.

Бучачи предположил, что возможно назначение Бутефлики на должность в правительство является шагом к увековечению политической системы, созданной им.

"Решение Бутефлики (об отставке - ред.) ничего не изменит", - сказал Бучаче.

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"Для нас важно, что мы не принимаем предложенное новое правительство. Мирные протесты будут продолжаться ", - добавил он.

Как сообщалось, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что оставит свой пост до истечения мандата 28 апреля. Протесты в Алжире начались в прошлом месяце после того, как Бутефлика, которого редко видели на публике после перенесенного в 2013 году инсульта, заявил, что планирует баллотироваться на новый срок.

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Все по теме:

Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика, Мустафа Бучачи.
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