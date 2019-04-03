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Колумбия ответила на предупреждение России о Венесуэле

Колумбия ответила на предупреждение России о Венесуэле
01:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: МИД Колумбии ответило на предостережения Совета Федерации РФ о Венесуэле.

МИД Колумбии отреагировало на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации. Заявление, в котором излагалась позиция страны, зачитал глава ведомства Карлос Трухильо.

Видео размещено в Twitter колумбийского МИД, передает УНН.

"Колумбия повторяет, что процесс перехода к демократии должен проводиться венесуэльцами самостоятельно, в рамках Конституции и международного права. Он должен поддерживаться политическими и дипломатическими мерами, без применения силы", — заявил Трухильо.

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Послание российского Совета Федерации было передано в Боготу 28 марта. Российский посол Сергей Кошкин направил его в колумбийский парламент. В письме говорилось, что незаконное применение силы против Венесуэлы другими государствами в интересах оппозиции будет воспринято как акт агрессии против суверенного государства.

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Колумбия, Россия, Венесуэла, Карлос Трухильо.
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