Колумбия ответила на предупреждение России о Венесуэле

Новости мира: МИД Колумбии ответило на предостережения Совета Федерации РФ о Венесуэле.

МИД Колумбии отреагировало на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации. Заявление, в котором излагалась позиция страны, зачитал глава ведомства Карлос Трухильо.

Видео размещено в Twitter колумбийского МИД, передает УНН.

"Колумбия повторяет, что процесс перехода к демократии должен проводиться венесуэльцами самостоятельно, в рамках Конституции и международного права. Он должен поддерживаться политическими и дипломатическими мерами, без применения силы", — заявил Трухильо.

Colombia rechaza enfáticamente la Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada en Moscú el 27 de febrero de 2019. pic.twitter.com/L9o0uwltzt — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 2 апреля 2019 г.

Послание российского Совета Федерации было передано в Боготу 28 марта. Российский посол Сергей Кошкин направил его в колумбийский парламент. В письме говорилось, что незаконное применение силы против Венесуэлы другими государствами в интересах оппозиции будет воспринято как акт агрессии против суверенного государства.