Протесты сменились празднованиями: В Алжире люди опять вышли на улицы столицы

Под вечер вторника сотни людей вышли на улицы столицы Алжира, города Алжира, чтобы отпраздновать после шести недель протестов отставку многолетнего президента страны Абдельазиза Бутефлики.
Об этом пишет "Радио Свобода".
"Люди с национальными флагами вышли в центр Алжира, по городу проехались также многочисленные автоколонны граждан, которые празднуют завершение эпохи 20-летнего правления Бутефлики", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку, решение покинуть пост главы государства он принял в условиях массовых протестов в стране, которые длятся более месяца.
Согласно конституции Алжира, после отставки Бутефлики обязанности временного лидера страны будет исполнять спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалем. Президентские выборы должны организовать в течение 90 дней.