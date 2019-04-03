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Коррупционный скандал в Канаде: Трюдо исключил из правящей партии двух экс-министров

Коррупционный скандал в Канаде: Трюдо исключил из правящей партии двух экс-министров
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трюдо исключил из партии двух бывших министров из-за “утраты доверия”.

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Канады Джуди Уилсон-Рейболд и экс-министр здравоохранения Джейн Филпот были исключены из правящей Либеральной партии Канады на фоне громкого коррупционного скандала.

Об этом решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Доверие, которая раньше существовало между этими двумя индивидами и нашей командой, было потеряно. Идет ли речь о записи разговоров без предварительного согласования, или же об неоднократном выражении недоверия к нашему правительству и мне лично как к лидеру, становится очевидно, что госпожа Уилсон-Рейболд и доктор Филпот больше не могут оставаться частью нашей Либеральной команды", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что принял такое решение взвесив опасности, которые междоусобицы несут для будущего партии.

"Гражданские войны внутри партий чрезвычайно вредны, так как показывают канадцам, что мы больше озабочены собой, чем ими. Именно поэтому я принял сложное решение исключить Уилсон-Рейболд и Филпот из Либеральной партии", - отметил премьер-министр.

Трюдо подчеркнул, что "наши политические оппоненты выигрывают, когда Либералы разделены".

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Как сообщалось, в этом году Уилсон-Рейболд оказалась в эпицентре крупнейшего коррупционного скандала периода премьерства Джастина Трюдо. Она обвинила действующего главу правительства и нескольких других высокопоставленных чиновников в давлении на нее как на Генерального прокурора с целью прекращения преследования крупной канадской частной компании. На пике скандала Уилсон-Рейболд подала в отставку. Вместе с ней добровольно покинула правительство ее близкая соратница Филпот, которая объяснила свое решение несогласием с подходами правительства к решению этого инцидента.

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Канада, Джастин Трюдо, Джуди Уилсон-Рейболд, Джейн Филпот.
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