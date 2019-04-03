МИД Канады раскритиковало решение КС Венесуэлы о лишении Гуайдо неприкосновенности

Новости мира: Канада осудила лишения Гуайдо неприкосновенности.

Канада раскритиковала решение Конституционного суда Венесуэлы о лишении Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

"Канада осуждает решение о лишении Хуана Гуайдо его конституционного права на парламентскую неприкосновенность, принятое нелегитимным режимом Мадуро в Венесуэле и его незаконно назначенным Верховным Судом", - подчеркнули в МИД.

Напомним: Верховный суд Венесуэлы призвал лишить депутатской неприкосновенности временного президента страны Хуана Гуайдо. Соответствующее требование было направлено в Законодательное собрание, лояльные Николаса Мадуро. Временный президент призвал сторонников выйти на масштабную демонстрацию.

Как сообщалось ранее, в конце марта власти Венесуэлы выдала запрет лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, ссылаясь на ненадлежащее заполнение декларации. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы. Сейчас в отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле ведется два расследования.

Как известно, председатель Национальной ассамблеи Хуан в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. Он уже заручился поддержкой более чем 50 стран, включая США.