Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019

На один из крупнейших круизных лайнеров в мире рухнул кран (Видео)

Руководство американской компании Royal Caribbean оценивает повреждения, которые были нанесены крупнейшему в мире круизному лайнеру Oasis of the Seas ("Оазис морей") на Багамских островах. Как сообщает Florida Today, в доке Фрипорта - крупнейшего города острова Гранд-Багама, - где судно проходило плановое технической обслуживание, на Oasis of the Seas рухнул подъемный кран. В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает. В Royal Caribbean не могут сказать, как сильно случившееся повлияет на расписание лайнера, поскольку полученные им повреждения продолжают оцениваться.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Лайнер, Круизный лайнер, Oasis of the Seas, Подъемный кран.
11:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь