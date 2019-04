На один из крупнейших круизных лайнеров в мире рухнул кран (Видео)

Руководство американской компании Royal Caribbean оценивает повреждения, которые были нанесены крупнейшему в мире круизному лайнеру Oasis of the Seas ("Оазис морей") на Багамских островах. Как сообщает Florida Today, в доке Фрипорта - крупнейшего города острова Гранд-Багама, - где судно проходило плановое технической обслуживание, на Oasis of the Seas рухнул подъемный кран. В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает. В Royal Caribbean не могут сказать, как сильно случившееся повлияет на расписание лайнера, поскольку полученные им повреждения продолжают оцениваться.