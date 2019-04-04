На севере Марокко в результате ДТП погибло 14 человек

Новости мира: В Марокко грузовик врезался в другое авто, в результате чего погибли 14 человек.

14 человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на севере Марокко. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные источники.

“Грузовик, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, врезалась в другой автомобиль недалеко от населенного пункта Мулай-Буселам, в результате чего 14 человек погибли, еще 30 получили ранения”, - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших доставили в больницы города Кенитра, на месте трагедии работают спасатели и полиция.

Напоминаем, в пятницу в каирском районе Гиза возле пирамид взорвался туристический автобус, в результате чего 2 человека погибли, а менее 10 получили ранения. Об этом сообщает The Sun.