В Уганде похитили американскую туристку и требуют выкуп

Новости мира: В Уганде похитили 35-летнюю американскую туристку и местного водителя.

Силы безопасности Уганды ведут поиски американской туристки и местного водителя, которых похитили вооруженные мужчины в национальном парке.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Похитители требуют выкуп в размере 500 000 долларов", - говорится в сообщении.

Полиция установила имена похищенных: это 35-летняя американка Кимберли Сью Эндикотт и ее водитель Джин Пол.

По словам полиции, четверо неизвестных похитили Пола и Эндикотт на территории Национального парка им. Королевы Елизаветы. О похищении сообщила пожилая пара, которую преступники также схватили, но впоследствии отпустили.

Как сообщил официальный представитель правительства Уганды Офвондо Опондо, полиция, военные и сотрудники заповедника ведут совместную операцию в попытке установить местонахождение похищенных и освободить их.

По словам властей Уганды, похитители позвонили с телефона одной из жертв и потребовали выкуп в размере 500 000 долларов. «Мы полагаем, что это и есть причина похищения», – заявляют в полиции.

Заповедник расположен на западе Уганды, на границе с Демократической Республикой Конго. Уганда закрыла пограничные пункты, чтобы помешать преступникам скрыться.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что власти в курсе сообщений о похищении.

«Силы безопасности реагируют на инцидент. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации», – заявил он.