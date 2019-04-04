Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация
ЦИК: На "Олимпийском" будут не дебаты, а агитация
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге

Авиакатастрофа в Эфиопии: власти обнародовали доклад о происшествии

Авиакатастрофа в Эфиопии: власти обнародовали доклад о происшествии
13:00 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости мира: Власти Эфиопии сообщили детали дела о крушении Boeing 737. В отчете указывается, как вели себя пилоты перед тем, как судно рухнуло.

Как утверждают представители правительства Эфиопии, экипаж самолета не нарушал правил работы и действовал согласно инструкции.

В докладе о деле с крушением боинга на территории страны также говорится, что пилоты сделали все, чтобы предотвратить катастрофу. Были совершены попытки пикирования перед посадкой. Отчет был обнародован Министром транспорта Эфиопии Дагмавит Могес. Подробного анализа полета следует ожидать в течении года. Это поможет составить полноценную картины дела с авиакатастрофой Boeing 737 MAX 8.

Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому выдвинули обвинения

Напомним, судно потерпело крушение в Эфиопии 10 марта этого года. Тогда погибли более полутора сотен человек. Эксперты, в свою очередь. утверждают, что авария произошла из-за сбоя в системе, отвечающий за выравнивания самолета во время полета. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авария, Самолет, Жертвы, Отчет, Катастрофа, Доклад, Эфиопия, Полет, Боинг, Пилоты, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не выполнены все условия: У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты
У Зеленского отреагировали на ответ Порошенко о дебатах
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь