Авиакатастрофа в Эфиопии: власти обнародовали доклад о происшествии

Новости мира: Власти Эфиопии сообщили детали дела о крушении Boeing 737. В отчете указывается, как вели себя пилоты перед тем, как судно рухнуло.

Как утверждают представители правительства Эфиопии, экипаж самолета не нарушал правил работы и действовал согласно инструкции.

В докладе о деле с крушением боинга на территории страны также говорится, что пилоты сделали все, чтобы предотвратить катастрофу. Были совершены попытки пикирования перед посадкой. Отчет был обнародован Министром транспорта Эфиопии Дагмавит Могес. Подробного анализа полета следует ожидать в течении года. Это поможет составить полноценную картины дела с авиакатастрофой Boeing 737 MAX 8.

Напомним, судно потерпело крушение в Эфиопии 10 марта этого года. Тогда погибли более полутора сотен человек. Эксперты, в свою очередь. утверждают, что авария произошла из-за сбоя в системе, отвечающий за выравнивания самолета во время полета. Официального подтверждения этой версии пока нет.