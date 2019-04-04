ЕС выступил с заявлением о лишении Гуайдо иммунитета

Новости мира: Евросоюз раскритиковал решение Национальной конституционной ассамблеи о снятии неприкосновенности с Хуана Гуайдо.

Европейский союз не признает решение Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая лишила самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо парламентского иммунитета.

Заявление Высокого представителя ЕС опубликовано на сайте Европейского Совета.

В тексте заявления отмечается, что решение Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы «является серьезным нарушением Конституции» страны, поскольку решения о лишении иммунитета может принимать лишь Национальная ассамблея, и такие действия нарушают верховенство права и принципы властных полномочий. Кроме этого, такие действия усугубляют политический кризис в стране, что ведет к эскалации напряжения.

Евросоюз призывает власти Венесуэлы уважать конституционные права членов Национальной ассамблеи, в частности ее председателя, который должен быть свободен в выполнении своих обязанностей.

Страны ЕС продолжают наблюдать за обстановкой в стране и предпринимают все доступные меры для реагирования на сложившеюся ситуацию.

Напомним, лояльная к действующему режиму Мадуро Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила парламентской неприкосновенности председателя парламента и признанного Западом президента Хуана Гуайдо.