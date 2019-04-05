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Канада выпустила монету в виде украинской писанки

Канада выпустила монету в виде украинской писанки
03:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Монетный двор Канады выпустил золотую монету в виде украинской писанки.

Королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки. Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета станет уже пятой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора, но впервые будет полностью выполнена из золота. На этот раз на ней изображен деревянный украинский храм.

На аверсе монеты традиционно изображен профиль королевы Елизавети II. Монета изготовлена из 58,5 гр чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов, однако ее выкупная цена - 5000 долл. Монета также имеет существенно меньший тираж, чем ее серебряные предшественники. Так, будет выпущено всего 250 золотых писанок.

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Добавим, что автор дизайна монеты - канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинского музея Канады в Торонто.

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Канада, Монета, Писанка, Монетный двор, Выпустили.
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