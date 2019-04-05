В Венесуэле взорвался нефтепровод (Видео)

Новости мира: В Венесуэле на нефтепроводе произошел взрыв.

На северо-востоке Венесуэлы в штате Ансоатеги взорвался нефтепровод. Об этом в Facebook сообщил начальник управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Ансоатеги Пласидо Малаве.

“Информируем общественность о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла Леона вблизи Урики, штат Ансоатеги”, - написал Малаве.

“Налаживаем контакт с командой местной гражданской обороны”, - добавил он. О причинах взрыва, а также о том, есть ли пострадавшие, не сообщается.

Напоминаем, 21 марта на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла. После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.