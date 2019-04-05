На пороге войны: армия Хафтара уже близ Триполи

Новости мира: Войска Халифа Хафтара заняли позиции в 27 км от Триполи, им отдан приказ наступления на город.

Авангард ливийской национальной армии под командованием маршала Халифа Хафтара занял подступы к Триполи в 27 км западнее столицы, сообщает общеарабский телеканал Аль-Арабийя.

Представитель штаба армии сообщил, что продвижение частей не встретило вооруженного сопротивления. До этого сторонники Х.Хафтара без крупных стычек взяли под контроль город Гарьян, расположенным менее чем в 100 км от Триполи.

О начале наступления на Триполи Х.Хафтар объявил в четверг. В своем записанном обращении к военнослужащим он заявил: "Сегодня содрогнется земля под ногами угнетателей, большинство из которых - коррупционеры. Сегодня после долгого ожидания отовсюду возгорится пламя, предвещая добро и благополучие".

В то же время телеканал сообщает, что в четверг из города Мисрата в направлении Триполи выдвинулись значительные воинские формирования для защиты правительство национального согласия. Арабская пресса напоминает о том, что в этом третьем по величине городе Ливии, находящемся восточнее Триполи, концентрировались отряды движения "братьев-мусульман".

Со своей стороны министр внутренних дел правительства в Триполи Фатхи Башага заявил о тяжелых последствиях действий Х.Хавтара для обеих конфликтующих сторон, подчеркнув, что они были предприняты накануне ожидаемой общенациональной конференции по примирению. "Кровь прольют обе стороны, кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет", - заявил он.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.