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Канада выделит 2 млн долларов на расследование о химоружии в Сирии

Канада выделит 2 млн долларов на расследование о химоружии в Сирии
01:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На расследование химическим атакам в Сирии Канада выделит 2 миллиона долларов.

Канада и в далее будет решительно осуждать неоднократное применение в Сирии химического оружия против гражданского населения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады по случаю годовщины двух смертельных химических атак в Сирии.

“Канада продолжает возмущаться химатаками в Хан Шахуни в апреле 2017 года и Думи (Гути) в апреле 2018 года, в результате которых погибли гражданские и были спровоцированы невероятные страдания. Мы осуждаем неоднократные и аморальные нападения режима Асада на народ Сирии с применением химического оружия”, - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Канада решительно поддерживает усилия по привлечению исполнителей этих преступлений к ответственности”. “Мы объявляем о выделении Организации по запрещению химического оружия 2 млн долларов, которые будут использованы на выявление ответственных за применение химического оружия и поддержку расследования ОЗХЗ в Сирии”, - добавили в министерстве.

США, Британия и Франция напомнили Асаду о последствиях за применение химоружия

В МИД отметили также, что Канада “привержена соблюдению основанного на правилах международного порядка, в частности, в части запрета химического оружия, и вместе с международным сообществом выступает против тех, кто пытается подорвать этот строй”.

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Сирия, Химоружие, Химатака, Канда.
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