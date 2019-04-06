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В Канаде ожидают вмешательств в парламентские выборы со стороны РФ

В Канаде ожидают вмешательств в парламентские выборы со стороны РФ
14:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Канада ожидает вмешательства России во время парламентских выборов.

В Канаде ожидают попытки влияния иностранных государств, в частности России, на организацию парламентских выборов в октябре этого года. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает УНН со ссылкой на CBC news.

"Наше суждение, что вмешательство является очень вероятным. Мы считаем, что, видимо, уже были попытки вредоносных иностранных агентов подорвать нашу демократию раньше", - ответила министр иностранных дел Канады на вопрос, беспокоит ли ее возможное влияние России на результаты парламентских выборов.

Христя Фриланд подчеркнула, что такие попытки не направлены на обеспечение определенного результата на национальных выборах, а на поляризацию западных обществ.

Чиновники американской разведки и правительства некоторых стран Европейского Союза обвиняют Россию во вмешательстве в их выборы в последние годы. В свою очередь, Москва эти суждения категорически отрицает.

В частности, по словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, такие государства, как Россия, имеют очень активную, планируемую, продуманную стратегию для вмешательства в демократические процессы в западных странах и создание раздора и хаоса, где это возможно.

Хант: Западу следует найти способ останавливать Россию

Для предотвращения угроз, которые затмили президентские выборы в США 2016 года и голосования за Brexit, канадское правительство создает внутреннюю команду, которая будет отслеживать любые попытки вмешательства во время выборов.

Если команда определит, что существует существенная угроза - иностранная или внутренняя - она планирует провести пресс-конференцию с привлечением премьер-министра и должностных лиц политических партий, чтобы предупредить общественность и посоветовать канадским избирателям, что они должны делать, чтобы защитить себя.

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Россия, Канада, Христя Фриланд, Вмешательства в выборы.
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