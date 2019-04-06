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Хант: Западу следует найти способ останавливать Россию

Хант: Западу следует найти способ останавливать Россию
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: МИД Великобритании Джереми Хант: Западу нужно научится останавливать русские попытки вмешаться в демократические процессы.

Западным государствам следует найти способ останавливать попытки России вмешиваться в демократические процессы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает CBC News.

“Нам известно, что у таких стран как Россия очень активная, спланированная, продуманная стратегия вмешательства в демократические процессы западных государств и сеяния раздора и хаоса везде, где это возможно. Мы учимся гораздо лучше отражать эти нападения, когда они случаются. Чего мы пока не делаем, так это не препятствуем тому, чтобы они случались”, - сказал Хант. Он добавил, что министры иностранных дел "Большой семерки" на саммите, который начался вчера во французском городе Динар, как раз рассматривают способы усиления реагирования на вмешательство в демократические процессы.

Напоминаем, глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в организации серии кибератак, которые затронули интересы людей по всему миру. Как утверждает Хант, слова которого приводит агентство Press Association, российская разведслужба стоит за нападениями на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации

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Великобритания, Россия, МИД, РФ, Запад, Джереми Хант.
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