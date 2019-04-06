Страны G7 сделали заявление по Ливии

Новости мира: Страны G7 обратились к сторонам конфликта в Ливии.

Страны G7 ("Большая семерка") обеспокоены последними событиями в Ливии и призывают стороны конфликта к незамедлительному прекращению военных действий. Об этом говорится в совместном заявлении по Ливии, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада) и ЕС во французской коммуне Динар.

"Страны G7 глубоко обеспокоены военной операцией вблизи Триполи и настоятельно призывают все вовлеченные стороны незамедлительно прекратить военные действия и продвижение в направлении столицы Ливии, что препятствует перспективам политического урегулирования под эгидой ООН, создает угрозу для гражданского населения и продлевает страдания ливийского народа", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что у ливийского конфликта нет военного решения.

"Страны G7 решительно выступают против военных действий в Ливии", - говорится в документе.

Ранее лидер базирующихся на востоке Ливии военных формирований генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над Триполи, где находится штаб-квартира Всеобщего национального конгресса.

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального примирения.