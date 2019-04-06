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Войска Ливии отбили аэропорт Триполи у нацармии Хафтара

Войска Ливии отбили аэропорт Триполи у нацармии Хафтара
12:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Национальная армия Халифа Хафтара находится в опасной близости к столице Ливии Триполи.

Правительственные войска Ливии освободили аэропорт близ Триполи, захваченный ливийской нацармией под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара.

Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия Фатхи Али Башага, сообщает Today.

«Международный аэропорт Триполи полностью освобожден», - говорится в сообщении.

Министр добавил, что боевые действия продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.

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Ранее сообщалось, что национальная армия Ливии, которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар, взяла под контроль аэропорт в 20 км от Триполи.

Напоминаем, 4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

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5 апреля Совет Безопасности США провела экстренное закрытое заседание и призвала силы Хафтара прекратить все военные передвижения. Он также призвал все ливийские силы к «деэскалации и прекращению военной деятельности».

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Ливия, Триполи, Халиф Хафтар, Ливийская национальная армия, Аэропорт Триполи.
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