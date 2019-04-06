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В пригороде Триполи захвачен аэропорт силами Хафтара

В пригороде Триполи захвачен аэропорт силами Хафтара
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Силы Хафтара захватили аэропорт в пригороде за 20 км от Триполи.

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в пятницу взяла под контроль бывший аэропорт города Триполи в пригороде ливийской столицы, сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на представителей сил Хафтара.

По данным газеты, силы Х.Хафтара находятся в 20 км от Триполи.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

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В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

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Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

На пороге войны: армия Хафтара уже близ Триполи

Напоминаем, 4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН. 

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Ливия, Триполи, Халиф Хафтар, Ливийская национальная армия.
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