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Страны G7 призывают к проведению повторных президентских выборов в Венесуэле

Страны G7 призывают к проведению повторных президентских выборов в Венесуэле
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле.

Главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

"Мы обеспокоены размещением российских военных, это может усугубить и без того опасную ситуацию", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав дипведомств стран G7 в Динаре.

Также в заявлении отмечается необходимость "восстановления демократического и конституционного порядка в Венесуэле". "Мы призываем к новым, свободным, вызывающим доверие президентским выборам, которые должны быть проведены как можно скорее", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, главы дипломатических ведомств иностранных дел стран G7 призвали все международное сообщество занять твердую позицию по Венесуэле, чтобы помочь гражданам этой страны найти мирный, устойчивый, демократический выход из кризиса.

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Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения РФ обязательств по контрактам на поставку специмущества в эту страну, заявил журналистам в минувший четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Россия, Венесуэла, G7.
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