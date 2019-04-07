Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Порошенко заявил о необходимости перезагрузки НАПК и САП
Порошенко заявил о необходимости перезагрузки НАПК и САП
Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Знаменитый клуб открыл футбольную академию в Украине
Знаменитый клуб открыл футбольную академию в Украине
И смех, и слезы: курьезные фото из серии "за секунду до..."
И смех, и слезы: курьезные фото из серии "за секунду до..."

Экс-глава МИД Канады: Украинские выборы - пример противостояния пропаганде

Экс-глава МИД Канады: Украинские выборы - пример противостояния пропаганде
04:33 Сегодня Телеграф

Новости мира: Выборы в Украине назвали примером противостояния пропаганде.

Первый тур президентских выборов в Украине может дать Канаде хороший пример противостояния пропаганде. Такое мнение в интервью Тһе National Post высказал бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, который возглавлял канадскую наблюдательную миссию на выборах в Украине.

“Канадцам следует усвоить определенные уроки. Украина находится на передовой и есть сигналы, что любые выборы, в том числе наши через 6 месяцев, могут быть видоизменены или столкнуться с препятствиями, или в их проведении могут быть созданы проблемы в плане дезинформации, если не быть очень осмотрительными”, - сказал Аксворси.

По его словам, невозможно точно предсказать развитие событий во время выборов в Канаде, но следует признать, что страна уязвима к посторонним воздействиям. При этом Аксворси подчеркнул, что выборы в Украине были проведены очень профессионально и демократично.

В Канаде ожидают вмешательств в парламентские выборы со стороны РФ

“Вопреки возможному российскому вмешательству, конфликту на Востоке и тому подобное, они работали очень эффективно и нарушений было немного”, - отметил экс-министр. По его словам, определенные недостатки во время выборов были зафиксированы, “но на конечный результат влияния не было”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Выборы, МИД, Канада, Пропаганда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты повторно пройти тест на наркотики
03 Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
04 В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
05 Полезная морковка: топ-5 причин начать есть ее регулярно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Сербии прошли антиправительственные протесты
В Сербии прошли антиправительственные протесты
В G7 обещают противостоять угрозам со стороны России
В G7 обещают противостоять угрозам со стороны России
На Киевщине произошел пожар на складе &quot;Новой почты&quot;
На Киевщине произошел пожар на складе "Новой почты"
Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь