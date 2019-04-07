Экс-глава МИД Канады: Украинские выборы - пример противостояния пропаганде

Новости мира: Выборы в Украине назвали примером противостояния пропаганде.

Первый тур президентских выборов в Украине может дать Канаде хороший пример противостояния пропаганде. Такое мнение в интервью Тһе National Post высказал бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, который возглавлял канадскую наблюдательную миссию на выборах в Украине.

“Канадцам следует усвоить определенные уроки. Украина находится на передовой и есть сигналы, что любые выборы, в том числе наши через 6 месяцев, могут быть видоизменены или столкнуться с препятствиями, или в их проведении могут быть созданы проблемы в плане дезинформации, если не быть очень осмотрительными”, - сказал Аксворси.

По его словам, невозможно точно предсказать развитие событий во время выборов в Канаде, но следует признать, что страна уязвима к посторонним воздействиям. При этом Аксворси подчеркнул, что выборы в Украине были проведены очень профессионально и демократично.

“Вопреки возможному российскому вмешательству, конфликту на Востоке и тому подобное, они работали очень эффективно и нарушений было немного”, - отметил экс-министр. По его словам, определенные недостатки во время выборов были зафиксированы, “но на конечный результат влияния не было”.