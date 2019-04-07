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Правительство Канады выделит Оттаве $7 миллионов на расселение беженцев

Правительство Канады выделит Оттаве $7 миллионов на расселение беженцев
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правительство Канады выделит $7 миллионов Оттаве на решение вопроса временного проживания лиц, ищущих убежища.

Правительство Канады выделит $7 миллионов на расселение соискателей убежища в Оттаве. Об этом объявили в Министерстве гражданства, иммиграции и беженцев Канады.

"Правительство Канады предоставит городу Оттава $7 млн, чтобы решать вопрос острой нехватки мест для временного проживания, что касается многих людей, особенно лиц, ищущих убежища", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что места для временного проживания "являются ключевой проблемой во многих населенных пунктах, в том числе в Оттаве".

"В прошлом году потребность в местах в приютах возросла учитывая влияние глобальной миграции и количества беженцев, которые стремятся получить убежище в Канаде", - говорится в заявлении.

По словам мэра Джима Уотсона, в прошлом году Оттава потратила более $6 млн на расселение беженцев. Из-за недостатка мест в постоянных городских приютах Оттава была вынуждена снимать большое количество гостиничных номеров.

Напомним, Канада выделяет Мозамбику, Зимбабве и Малави гуманитарную помощь в размере 3,5 млн долл. для восстановления после разрушительного циклона "Идай". Канада предоставляет гуманитарную помощь Малави, Мозамбику и Зимбабве, столкнувшимся с последствиями этого ужасного тропического циклона. Канадская помощь, оказанная через авторитетных гуманитарных партнеров, поможет удовлетворить насущные потребности уязвимых жителей этих трех стран.

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Оттава, Правительство Канады, Временное проживание лиц, Ищущих убежища.
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