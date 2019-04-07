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Наступление на Триполи: Иностранные государства начали эвакуацию персонала

Наступление на Триполи: Иностранные государства начали эвакуацию персонала
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Из Ливии эвакуируют иностранцев из-за угрозы атаки на Триполи.

В Ливии силы повстанцев, управляемые фельдмаршалом Халиф Хафтаром, начали наступление на столицу страны Триполи, некоторые государства уже начали эвакуацию своего персонала в этой стране.

Об этом информирует BBC.

"Иностранные государства начали эвакуацию своего персонала из Ливии из-за ухудшения ситуации безопасности", - говорится в сообщении.

Американское военное командование в Африке заявило, что передислоцировали контингент американских войск, Индия заверила, что эвакуировали своих миротворцев в Тунис.

Как отмечается, силы повстанцев начали наступление с востока страны с целью захвата столицы Триполи.

Премьер-министр правительства Ливии, что поддерживается ООН, обвинил Хафтара в попытке переворота и заявил, что повстанцы будут остановлены.

В Ливии политическая ситуация не стабильна с 2011 года, с тех пор как Муаммар Каддафи был отстранен от власти и убит.

Ранее сообщалось, что повстанцы взяли под контроль аэропорт в 20 км от Триполи.

Страны G7 сделали заявление по Ливии

4 апреля Халиф Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии намеченных на 14-16 апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

5 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное закрытое заседание и призвал силы Хафтара прекратить военные передвижения.

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Ливия, Триполи, Халиф Хафтар.
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