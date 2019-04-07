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Протесты в Судане: Организаторы заявляют о пяти протестующих, убитых силовиками

Протесты в Судане: Организаторы заявляют о пяти протестующих, убитых силовиками
20:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Судане во время протестов погибли пять человек.

В Судане в воскресенье, 7 апреля, во время протестов против президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти 30 лет, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

"Организаторы антиправительственных демонстраций в Судане заявили, что силы безопасности убили, по меньшей мере, пятерых участников акции в течение последних 24 часов, и это заявление", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в воскресенье четыре человека погибли в столице Хартуме, когда силы безопасности пытались разогнать толпу, которая приближалась к штабу военных. Другой протестующий был убит в Омдурман.

Однако, представитель полиции генерал Хашим Абдель-Рахим заявил, что один человек погиб "во время беспорядков в Омдурман".

"Чиновники говорят, что 31 человек умер в результате насилия, связанного с протестом, но организация Human Rights Watch сообщает о 51 погибшем, среди которых дети и медики", - отмечается в сообщении.

Тысячи демонстрантов в Судане требуют отставки президента

Напомним, в субботу телеканал Al Hadath сообщил, что массовые акции протеста с требованием отставки президента Судана Омара аль-Башира проходят в столице государства. На призыв суданских профсоюзов тысячи жителей вышли на улицы столицы и направились к зданию министерства обороны и штаб-квартиры главного командования армии. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, задержаны десятки людей.

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Судан, Протесты, Омар аль-Башир.
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