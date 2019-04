Тысячи демонстрантов в Судане требуют отставки президента

В Судане тысячи демонстрантов вышли на массовые протесты против президента страны Омара аль-Башира.

Об этом сообщает ВВС.

"Тысячи демонстрантов по всему Судану приняли участие в крупнейшей с начала протестов в декабре серии митингов против президента Омара аль-Башира", - говорится в сообщении

В столице страны Хартуме демонстранты впервые достигли штаба армии, неподалеку от которого находится президентский комплекс. Силы безопасности использовали слезоточивый газ и дубинки, чтобы сдержать протестующих.

Первоначально протесты были вызваны повышением стоимости проживания, однако теперь демонстранты требуют отставки президента Омара аль-Башира, который был у власти почти 30 лет.

On 4/6/85 the people of Sudan stood up against the dictator Jaafar Nimeiry. 34 years later the people of Sudan celebrate the ‘85 People’s Revolution by standing up to Omar El-Bashir. Sudanese everywhere are protesting. We see you! We stand with you! #موكب6ابريل #تسقط_بس pic.twitter.com/OZWHvgCyXH

— SINKANE (@Sinkane) 6 апреля 2019 г.