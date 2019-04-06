На акциях "желтых жилетов" задержаны 28 человек

Новости мира: Во время протестов "желтых жилетов" в Париже арестовали 28 человек.

В Париже полиция задержала 28 участников акций "желтых жилетов" из-за попытки проводить демонстрации в запрещенных зонах.

Об этом заявили в префектуре полиции Парижа, сообщает BFM.

"В 15:30 полиция провела 28 арестов в Париже в связи с мобилизацией "желтых жилетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция провела проверку 10 тыс. 278 человек.

Семи людям, в том числе и одному из лидеров "желтых жилетов" Эрику Друэ, было вынесено предупреждение.

По состоянию на 17:00 по местному времени демонстранты продвинулись с площади Республики до станции метро "Еспланад-де-Ля-Дефанс" на северо-западе Парижа.

Как известно, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо и с того времени не прекращались, достигая пика в выходные. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, при этом часто возникали стычки между протестующими и правоохранителями.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты.

В связи с беспорядками во время демонстраций в последние недели французские органы власти запретили проведение акций "желтых жилетов", в частности на Елисейских Полях в Париже. Несмотря на запрет, "жилеты" продолжили выходить на демонстрации.