Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
Супрун прокомментировала результаты медосмотра Порошенко и Зеленского
Супрун отреагировала на результаты медосмотра кандидатов
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным

Во Франции проходит 21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов"

Во Франции проходит 21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов"
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов".

Участники движения "желтые жилеты" вышли на улицы французских городов в субботу, они проводят 21-ю еженедельную демонстрацию подряд, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, сотни участников акции собрались в Париже в районе Площади Республики. Во французской столице запланированы две акции протестов, одна из которых называется: "За налоговую, социальную и экологическую справедливость".

Также демонстрация "желтых жилетов" проходит в Руане, столице Нормандии.

Первые масштабные акции протеста начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех шоферов.

Основной целью акций был протест против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря 2018 года, когда участие в демонстрациях приняли сотни тысяч человек. В Париже произошли масштабные беспорядки.

Гуайдо в Twitter призвал венесуэльцев к протестам в Каракасе

После серии беспорядков власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции стали уже менее массовыми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Протесты, Руан, Желтые жилеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
03 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
04 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
05 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
КПВВ &quot;Гнутово&quot; и &quot;Марьинка&quot; временно не работают
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь