Во Франции проходит 21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов"

Участники движения "желтые жилеты" вышли на улицы французских городов в субботу, они проводят 21-ю еженедельную демонстрацию подряд, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, сотни участников акции собрались в Париже в районе Площади Республики. Во французской столице запланированы две акции протестов, одна из которых называется: "За налоговую, социальную и экологическую справедливость".

Также демонстрация "желтых жилетов" проходит в Руане, столице Нормандии.

The #GiletsJaunes in front of the station #Montpellier . The police forces are strongly mobilized for the #ActeXXI #Yellowvests #Acte21 #France

pic.twitter.com/Ww1qOLCszJ

— nonouzi (@Gerrrty) 6 апреля 2019 г.