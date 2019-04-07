Наступление на Триполи: В боях погиб 21 человек

Новости мира: В Ливии в результате боевых действий возле столицы — 21 погибший.

В Ливии в результате боевых действий возле столицы страны Триполи погиб 21 человек, еще 27 были ранены.

Об этом пишет BBC.

"Правительство, поддержанное ООН, утверждает, что 21 человек погиб, 27 были ранены в боевых действиях возле столицы Ливии Триполи", - говорится в сообщении.

Ранее ООН призвала к двухчасовому перемирию, чтобы раненые и гражданские лица могли быть эвакуированы.

Среди погибших был врач организации "Красный полумесяц". Повстанческие силы заявили о потере 14 бойцов.

В Ливии политическая ситуация не стабильна с 2011 года, с тех пор как Муаммар Каддафи был отстранен от власти и убит.

Как сообщалось, в Ливии силы повстанцев, которыми руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, начали наступление на столицу страны Триполи, некоторые государства уже начали эвакуацию своего персонала в этой стране.