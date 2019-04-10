В севере Нигерии боевики убили 21 человека

Новости мира: На севере Нигерии в штате Кадуна 21 человек погиб в результате нападения неизвестной вооруженной группировки.

21 человек погиб в результате нападения неизвестной вооруженной группировки в штате Кадуна на севере Нигерии.

Об этом информирует Синьхуа.

“Официальный представитель государственной полиции Якубу Сабо сообщил о том, что боевики накануне совершили налет на две общины в районе Каджуру. По его словам, были найдены тела 21 погибшего, еще три человека получили огнестрельные ранения. Кроме того, нападавшие разрушили 10 домов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики также украли свыше 50 коров.

По данным полиции, нападавшие, число которых не уточняется, передвигались на мотоциклах.

Кадуна входит в число штатов, ранее объявленных правительством Нигерии горячими точками. В феврале боевики убили около 130 человек из восьми населенных пунктов в районе Каджуру .