Канада обеспокоена решением РФ отклонить предложение по запрету "Новичка"

Новости мира: В Канаде обеспокоены, что Россия отказалась запретить "Новичок".

Сопротивление России внесению “Новичка” в перечень опасных веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вызывает серьезное беспокойство Канады. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

“На этой неделе Россия нарушила международный консенсус и помешала внесению веществ класса химического оружия “Новичок” в перечень химикатов, запрещенных ОЗХО. Это произошло после встречи 14 января 2019 года, на которой международное сообщество было едино в позиции, что это оружие должно быть запрещено. Канада очень обеспокоена таким препятствованием России”, - сообщили в МИД Канады.

В ведомстве напомнили, что именно “Новичок” был использован во время покушения на Юлию и Сергея Скрипалей год назад и привел к гибели Дон Стерджес в июле 2018-го. “Мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать работу ОЗХО и будем привлекать Россию к ответственности за ее достойное осуждения использования химического оружия”, - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджес умерла, ее партнер, 45-летний Чарли Роули выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых подозревают в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ. Позже расследователи The Insider и Bellingcat рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", настоящее имя которого - Денис Сергеев.