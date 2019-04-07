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Отравленный "Новичком" британец потребовал у посла РФ встречи с Путиным

Отравленный "Новичком" британец потребовал у посла РФ встречи с Путиным
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Британец Чарли Роули, выживший после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери , встретился с послом РФ в Британии Александром Яковенко.

Британец Чарли Роули, который был летом 2018 года отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, встретился с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Об этом Роули рассказал Sunday Mirror.

"Я пошел и спросил их: "Зачем ваша страна убила мою подругу?". Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду", − заявил мужчина.

Роули отметил, что слова посла о непричастности РФ к инциденту "были нелепыми".

"Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку", − отметил он.

По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть "Новичком", произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто.

Единственные страны, которые сейчас производят Новичок − это Чехия и США, передал британец слова посла РФ.

Кроме того во время беседы с Яковенко Роули спросил, может ли он лично встретиться с Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать просьбу президенту РФ.

Как сообщалось, 5 марта 2018 г. бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил.

Отравление в Эймсбери: Пострадавшего мужчину выписали из больницы

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых подозревают в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

Позже расследователи The Insider и Bellingcat рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", настоящее имя которого Денис Сергеев.

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Александр Яковенко, Чарли Роули, Отравление новичком в Эймсбери, Встретился, Посол РФ в Лондоне.
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