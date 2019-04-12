Евросоюз вывел из Ливии своих сотрудников

Новости мира: Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, прекратить наступление на столицу Ливии.

Европейский Союз вывел из Ливии своих сотрудников. По данным тунисских СМИ, сотрудники миссии и три европейских дипломата прибыли пересекли границу на двух катерах неподалеку от острова Джерба.

"Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис", - говорится в сообщении.

Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), прекратить наступление на столицу Ливии Триполи. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что военные действия ставят под угрозу жизнь гражданского населения и препятствуют процессу примирения в стране под эгидой ООН.

По ее словам, результатом военного конфликта может стать усиление террористических организаций в регионе.

Как сообщал Укринформ, лидер военных формирований, базирующихся на востоке Ливии генерал Халифа Хафтар, объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили аэродром.

Боевые действия развернулись накануне запланированных на 14-16 апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.