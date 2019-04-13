Лидер переворота в Судане ушел в отставку под давлением протестующих

Новости мира: В Судане лидер переворота Авад ибн Ауф подал в отставку, в стране уже назвали имя преемника.

Глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, возглавивший государственный переворот, в ходе которого свергли президента страны Омара аль-Башира, объявил об уходе в отставку.

Об этом он заявил по государственному телевидению, сообщает ВВС.

«Глава военного совета Судана ушел в отставку на следующий день после совершения государственного переворота», - говорится в сообщении.

Министр обороны назвал своего преемника — генерал-лейтенанта Абделя Фаттаха Абдельрахман Бурхана.

Такое решение было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что лидер переворота ибн Ауф был слишком близким к экс-президенту.

По словам организаторов протестов, уход министра стал победой для демонстрантов. Теперь они требуют перехода к гражданскому правлению в стране, после чего демонстранты будут готовы разойтись по домам.

Как сообщалось, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти действующего президента Омара аль-Башира и его правительство.

Как известно, Омар аль-Башир обвиняется Международным уголовным судом в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в западносуданском регионе Дарфур.