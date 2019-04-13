СМИ: Глава разведслужбы Судана покинул свой пост

Новости мира: Глава разведки Судана ушел в отставку вслед за министром обороны.

Глава разведывательной службы Судана Салах Гош покинул свою должность, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на военный совет Судана.

По данным изданий, такой шаг со стороны главы разведки последовал после отставки министра обороны Судана Авада ибн Ауфа.

Ранее стало известно, что министр обороны объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.

На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал А. ибн Ауф.