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Посол США требует у РФ доказательств шпионажа задержанного морпеха в Москве

Посол США требует у РФ доказательств шпионажа задержанного морпеха в Москве
17:09 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Американская стороно требует от России предоставить доказательства причастности к шпионажу бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задерэжанного в Москве.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что США призывают Москву представить свои доказательства по делу бывшего морского пехотинца из США Пола Уилана, арестованного в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже.

Отмечается, что бывший американский морской пехотинец Пол Уилан отрицает обвинения в свой адрес. Сообщается, что 28 декабря 2018 года в Москве гражданина США Пола Уилана задержали "при проведении шпионской акции". 

По информации, 48-летнего Пола Уилана задержали в Москве, когда он приехал на свадьбу бывшего сослуживца и  его российской невесты. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп. Уволен старший сержант был в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

В последствии выяснилось, что мужчина имеет гражданство четырех стран: США, Канады, Великобритании и Ирландии.  В США опровергли информацию о причастности  Уилана к разведслужбам и требуют разъяснений и деталей задержании их гражданина. 

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Посол США, Задержание в Москве, Пол Уилан, Бывший морпех США, Требует докахательств шпионажа.
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