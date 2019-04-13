Пожар в Канаде полностью уничтожил Украинский культурный центр

Новости мира: Украинский культурный центр в Канаде полностью сгорел.

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон недалеко от Торонто полностью уничтожено огнем. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на субботу, никто не пострадал, однако здание, принадлежавшее Союзу украинской молодежи, серьезно повреждено.

Кроме собственно культурного центра, в котором происходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона, в здании находилось также отделение кредитного союза "Будущность". Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения. Неустановленные пока и причины пожара.

Напоминаем, в Киеве возник пожар. По словам очевидцев прозвучало около 3-х взрывов. Сгорели минимум три дома, район пожара полностью обесточен.