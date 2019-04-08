В Киеве в частном секторе сгорели три дома: фото и видео

Новости Украины: В Киеве на улице Гомельской вспыхнул очень серьезный пожар - горели 5 частных домов.

На улице Гомельской, 31 возник пожар. По словам очевидцев прозвучало около 3-х взрывов. Сгорели минимум три дома, район пожара полностью обесточен.

Издание "Информатор" отмечает, что спасателям удалось локализовать пожар в 1:42 понедельника. Пламя охватило территорию в 600 квадратных метров.

В связи с отсутствием воды в гидрантах спасателям пришлось тянуть магистральную линию на расстояние около 700 метров.

По предварительной информации, пожар начался с площади 200 квадратных метров. Возгорание распространилось на деревья и частные дома.

По состоянию на 5:00 спасатели сообщили о полной ликвидации пожара в 3:12 на улице Гомельской. Отмечается, что пожар начался с небольшой территории с мусором и сухой травой. Огонь перекинулся на деревья, а впоследствии и на частную усадьбу. Во время ликвидации пожара в одном из домов взорвалось несколько баллонов с газом. Также спасатели вынесли из другого дома несколько канистр с бензином.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной техники, а также 43 спасателя ГСЧС города Киева. Причина пожара и убытки нанесенные возгоранием выясняется. Спасатели сообщили, что во время тушения пожара погибших и травмированных нет.