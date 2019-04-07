На Киевщине произошел пожар на складе "Новой почты"

Новости Украины: В Киевской области возник пожар на складе "Новой почты".

В пгт.Калиновка Васильковского района (Киевская обл.) произошел пожар в складском здании "Новой почты" на площади 450 кв. м, сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 14:04 в пгт. Калиновка Васильковского района в одноэтажном отдельно стоящем складском здании "Новая почта" возник пожар на площади 450 м. кв. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 350 кв.м. в 15:25, а в 16:17 ликвидирован. К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

Напоминаем, в Луцке сегодня, 5 апреля, вечером мужчина облил себя бензином перед входом в городской совет и пытался поджечь. Как сообщил корреспонденту главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, вызов на "103" поступил сегодня в 19.04.