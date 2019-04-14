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Диверсия возле нефтепровода в Колумбии: подорвана взрывчатка

Диверсия возле нефтепровода в Колумбии: подорвана взрывчатка
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Колумбии на трубопроводе Трасандино в результате взрыва поврежден участок нефтепровода, спасательная служба занимается оцениванием ущерба.

Вследствие спланированного взрыва был поврежден участок колумбийского нефтепровода Трасандино. Об этом сообщила государственная компания Ecopetrol в Twitter.

"Компания Экопетрол активизировала план действий на случай непредвиденных ситуаций после совершения диверсии на трубопроводе Трасандино, которая произошла в 20.45 в пятницу, 12 апреля. Происшествие произошло в сельской местности в провинции Барбакоас", - говорится в сообщении.

"После проверки района силами спасательной службы персонал Ecopetrol работает, чтобы определить величину нанесенного ущерба компании и вреда окружающей среде. #Ecopetrol осуждает такие действия как ставящие под угрозу здоровье людей и отрицательно влияют на окружающую среду", - отмечается в комментариях сообщения.

Напомним, колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol SA сообщила о взрыве на трубопроводе Трансандино, что вызвало утечку нефти близ границы с Эквадором. Это уже не первый взрыв на трубопроводах компании. Только за прошлый год неизвестные совершили 16 атак на колумбийские нефтепроводы.

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