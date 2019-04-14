В Ливии в боях за Триполи погибли более 120 человек

Новости мира: За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погиб по меньшей мере 121 человек, еще 561 человек получил ранение.

В районе Триполи 121 человек погиб с начала наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на столицу Ливии, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще 561 человек получил ранения.

В ВОЗ также сообщили, что направляют дополнительный персонал в Триполи и медикаменты. В организации осудили неоднократные атаки против сотрудников служб здравоохранения и их транспорта, зафиксированные в этом районе.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН ранее сообщили, что более 13,5 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев у Триполи.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.